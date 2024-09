Konzerttickets: Wenn die Oasis-Karte plötzlich mehr kostet

Stundenlang warteten Fans in der virtuellen Warteschlange, um Tickets für die Reunion-Tournee von Oasis zu kaufen. Im kommenden Jahr plant die Britpop-Band Konzerte in Großbritannien und Irland. Bei vielen Fans ist die Freude über die Wiedervereinigung der Band jedoch getrübt. Während der Wartezeit stiegen die Preise teilweise rapide an. Statt rund 150 Pfund pro Karte sollten manche plötzlich mehr als das Doppelte zahlen. Wer sich das nicht leisten kann oder will, hat umsonst gewartet.