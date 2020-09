Töpfer: Ja, das ärgert mich natürlich, weil ich das eigentliche Ziel, das wir am Anfang hatten - Schließe Kreisläufe, sodass der, der es hergestellt hat, die Verantwortung übernimmt - mehr oder weniger aus dem Auge verloren haben und deswegen keine Veränderung der Verpackung haben.

Wir haben damals am Anfang Ausstellungen gemacht, vorher-nachher. Was hat sich bei der Verpackung verändert dadurch? Dieser Anreiz, Verpackung so herzustellen - oder auch andere Produkte, Autos, Waschmaschinen was auch immer - so herzustellen, dass sie wirklich recycelt, demontiert werden können? Das war der Anreiz dafür, sollte erreicht werden. Und das ist, vorsichtig gesagt, nicht so ganz in Gang gekommen.

Natürlich ist etwas zu tun. Die vielen Novellen, die das Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz durchgemacht haben, haben den Grundsinn nicht verändert. Das ist richtig, aber sie haben eher die Wirkungen in der Richtung des Kreislaufes in der Wirtschaft - na ja, sagen wir mal - abgemildert als angespornt. Und ich hoffe, dass die neue Diskussion, die wir jetzt bis nach Europa haben, dies endlich in den Griff bekommt und es ist durchaus möglich.