TUI-Chef Friedrich Joussen hingegen will so bald wie möglich wieder Urlaubsreisen in den Mittelmeerraum anbieten. "An erster Stelle steht Mallorca", sagte Joussen der "Bild am Sonntag". "Ähnlich gut sind Griechenland, Zypern, Kroatien und Bulgarien auf den Sommertourismus vorbereitet. Und natürlich Österreich und Dänemark."