ITB Berlin: Reisebranche freut sich über steigende Umsätze

In Berlin startet die Internationale Tourismus-Börse ITB. Die deutsche Reisebranche verzeichnet erneut Wachstum.

Man blickt in entspannte Gesichter dieser Tage, wenn man im Berliner Reisebüro Boomtours vorbeischaut. Wo früher um diese Jahreszeit Hochbetrieb herrschte, weil der Sommerurlaub gebucht wird, sind es jetzt eher Kurzentschlossene, die noch etwas für die Osterfeiertage suchen. Der Sommerurlaub ist bei vielen längst fest eingeplant. Die Frühbucher-Rabatte führen offensichtlich dazu, dass über die wichtigste Reise im Jahr immer früher entschieden wird.

Reisebranche erwartet auch 2025 ein Umsatzplus

Hier ist man zufrieden mit der bisherigen Saison - so wie die gesamte Branche. Großes Wehklagen wie in vielen anderen Wirtschaftszweigen ist nach zwei Jahren allgemeiner Rezession im Tourismus nicht zu hören. Im Gegenteil: Das Vor-Corona-Niveau ist bereits wieder erreicht. Der Deutsche Reiseverband (DRV) rechnet zum zweiten Mal hintereinander mit rund sechs Prozent mehr Umsatz. DRV-Präsident Norbert Fiebig erklärt dies so: