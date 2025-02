Rekordjahr: Tourismusbranche mit Rekordzahlen

Die deutsche Tourismusbranche hat 2024 trotz der schlechten Konjunktur einen Rekord aufgestellt. Hotels, Pensionen, Campingplätze und andere Beherbergungsbetriebe zählten insgesamt 496,1 Millionen Gästeübernachtungen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte.

Das waren 1,9 Prozent mehr als 2023 und 0,1 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019. Danach begann die Corona-Pandemie , die in der Branche für herbe Einbrüche sorgte.

Wir sind zuversichtlich, dass wir auch 2025 an das hohe Niveau von 2024 anknüpfen können.

In Deutschland hat es 2024 von Januar bis Oktober mehr Übernachtungen als je zuvor gegeben. Besonders die Fußball-EM im Sommer hat viele Touristen ins Land gelockt.

Vor-Corona-Niveau noch nicht überall erreicht

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg 2024 um 1,1 Prozent auf 410,8 Millionen. Damit wurde das Vor-Corona-Niveau von 2019 um 1,3 Prozent übertroffen. Die Zahl der Übernachtungen von ausländischen Gästen stieg um 5,4 Prozent auf 85,3 Millionen, fiel aber um 5,1 Prozent niedriger aus als 2019 - obwohl wegen der Fußball-Europameisterschaft im Juni/Juli Hunderttausende Fans in die Bundesrepublik kamen.

"Der Blick auf die verschiedenen Betriebsarten zeigt, dass sich Betriebe der Hotellerie - also Hotels, Gasthöfe und Pensionen - weiterhin erholt haben", erklären die Statistiker. Das Vorkrisenniveau von 2019 wurde allerdings noch nicht wieder erreicht: Die Betriebe verzeichneten 2,2 Prozent weniger Übernachtungen als 2019.

Eine Tourismusanalyse hat ergeben, dass sich das Reiseverhalten der Deutschen auch in Krisenzeiten kaum verändert hat. Viele verreisen mehrmals im Jahr und nehmen dabei auch Preissteigerungen in Kauf.

Campingplätze boomen

"Anders war die Entwicklung bei den Ferienunterkünften und Campinglätzen", so das Bundesamt. Während die Ferienunterkünfte das Niveau von 2019 leicht übertrafen (+2,6 Prozent), konnten die Campingplätze ihre Übernachtungen im Vergleich zu 2019 sogar deutlich steigern (+19,9 Prozent). Die sonstigen tourismusrelevanten Unterkünfte - das sind Vorsorge- und Rehabilitationsklinken und Schulungsheime - lagen bei den Übernachtungen 3,8 Prozent unter dem Vorkrisenniveau.

Übernachtungen auf Campingplätzen in Deutschland

Im Dezember allein verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland insgesamt 31,0 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Dies entspricht einem Plus von 3,6 Prozent im Vergleich zum Dezember 2023. Im Vergleich mit dem Dezember des Vorkrisenjahres 2019 lagen die Übernachtungszahlen um 0,3 Prozent höher.