Tourismus: Wo die Deutschen am liebsten Urlaub machen

Mehrheit der Deutschen fährt in den Urlaub

Am Urlaub wird zuletzt gespart.

Deutsche machen am liebsten Urlaub im eigenen Land

Wer an deutsche Urlauber denkt, hat schnell die spanische Insel Mallorca im Kopf. Das beliebteste Reiseziel der Deutschen bleibt aber das eigene Land.

Vor allem zog es die deutschen Urlauber nach Bayern und Mecklenburg-Vorpommern - etwa zum Planschen am Chiemsee oder zum Wandern an den Rügener Kreidefelsen.

Neu in der Top-Drei-Liste der innerdeutschen Urlaubsziele ist in diesem Jahr Baden-Württemberg . Für das Bundesland entschieden sich 4,7 Prozent der deutschen Urlauber. Das unbeliebteste Reiseziel innerhalb Deutschlands war im vergangenen Jahr Bremen, wo es nur 0,4 Prozent der deutschen Urlauber hinzog.

Das zweitliebste Reiseland der Deutschen ist Spanien , gefolgt von Italien . Besonders an Beliebtheit gewonnen hat die Türkei , wo es für 5,8 Prozent der Urlauber hinging. Die Beliebtheit der Türkei bei deutschen Urlaubern schwankt stark - in den letzten Jahren erlebte die Türkei aber einen Aufwärtstrend.

Top-Reiseländer in Europa

Auch Fernreisen gewinnen an Beliebtheit. Für 16 Prozent der deutschen Urlauber ging es 2024 an ein Reiseziel außerhalb Europas. Hier führt Fern- und Südostasien die Beliebtheitsliste an.