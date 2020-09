Kontaktloses Bezahlen mit einem Smartphone. Symbolbild

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Die Bankkunden nutzen in der Corona-Krise verstärkt die Möglichkeit, kontaktlos zu bezahlen. In den vergangenen Tagen sei mehr als die Hälfte aller Girocard-Zahlungen kontaktlos durchgeführt wurden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Kreditwirtschaft. Im Dezember habe dieser Anteil noch bei 35 Prozent gelegen.



Beim kontaktlosen Bezahlen müssen die Käufer ihre Karten oder ihr Smartphone nur an das Terminal halten. Dabei wird erst ab einem Betrag von 25 Euro eine PIN-Eingabe notwendig.