Wer "die Jugend von heute" verstehen will, muss einfach ein bisschen Zeit auf TikTok verbringen. Vor allem Kinder und Jugendliche toben sich hier in kurzen Videoschnipseln aus. Vieles ist nur kreativer Spaß. Aber die Generation Z entdeckt die Plattform auch immer mehr als Forum für politische Aktionen und Statements. Und so wird in einer Erklärung zum Gebrauch einer Wimpernzange auch mal auf die Unterdrückung der Uiguren in China hingewiesen.