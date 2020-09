Trump billigt Tiktok-Deal: "Ganz neue Firma"

Das weltweite Geschäft von Tiktok komme in eine neue Firma mit Sitz in den USA, "wahrscheinlich in Texas", sagte Trump in der Nacht zum Sonntag. "Ich habe dem Deal meinen Segen gegeben. Wenn sie es schaffen, ist das großartig, wenn nicht, ist das auch okay." China hat sich bisher noch nicht zu dem Deal geäußert.