Institut der deutschen Wirtschaft warnt vor US-Zöllen

Zollerhöhungen würden vor allem Branchen wie den Maschinenbau, die ohnehin schwächelnde Automobil- und die Pharmaindustrie stark treffen, da sie überdurchschnittliche Exportquoten in die USA aufwiesen. Durch die Zölle stiegen die Kosten für die importierten Produkte in den USA, was die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber heimischen Produkten senke.