Zollkrieg mit USA? Bundesbank-Chef Joachim Nagel warnt

Bundesbank-Präsident, Joachim Nagel sieht in einer möglichen Eskalation im Zollstreit mit den USA eine große Gefahr für die deutsche Wirtschaft. Mit negativen Folgen für Inflation , Wirtschaftsleistung und Arbeitsplätze für die ganze Europäische Union , aber für die Exportnation Deutschland im Besonderen. Übrigens auch für die etwa eine Million Arbeitsplätze, die deutsche Firmen in den USA geschaffen haben.

Verlierer gäbe es also auf beiden Seiten des Atlantik. Hier die Hersteller, in den USA die Verbraucher, die wegen der Zölle mit höheren Preisen für die Produkte zu rechnen hätten.

US-Präsident Trump will an der Einführung massiver Zölle festhalten – etwa auf Auto-Importe in die USA.

27.02.2025 | 1:48 min