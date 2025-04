US-Präsident Trump kündigt massive Zölle auf importprodukte an

Für den Fall, dass die USA nicht an den Verhandlungstisch kommen, will die EU-Kommission zurückschlagen. Ein Sprecher sagte vor der Verkündung von Trumps Zoll-Plänen, es würden Gegenmaßnahmen mit "maximaler Wirkung" vorbereitet. Um dem US-Präsidenten konkrete Kalkulationen zu erschweren, schwieg sich die EU dazu im Vorhinein aus. Bereits angekündigt ist, dass Mitte April die derzeit ausgesetzten Sonderzölle auf US-Produkte wie Jeans, Bourbon-Whiskey, Motorräder und Erdnussbutter wieder eingeführt werden - noch als Reaktion auf die US-Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte, die bereits in Kraft sind. Zusätzliche Maßnahmen dürften zahlreiche weitere US-Waren treffen.