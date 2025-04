US-Zollpolitik: Löst Trump eine Weltwirtschaftskrise aus?

Die Gedanken an die Finanzkrise 2008 waren da, vom "Black Monday" war die Rede. Was bedeuten Donald Trumps Importzölle für den globalen Handel? Fragen an eine Wirtschaftsweise.

08.04.2025

Zu Wochenbeginn dominieren fallende Kurse weltweit die Börsen. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump stürzt die Märkte kräftig ins Taumeln, Unsicherheit macht sich breit. Am Dienstag kurzes Aufatmen, zunächst weniger Verluste als befürchtet. Doch die Angst vor einer globalen Wirtschaftskrise wächst weiter. Und: Auch am Mittwoch droht sich die Lage weiter zu verschärfen.

Im ZDF erklärt Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier:

Warum die Börsen kurz aufgeatmet haben Ob Trump die Meinung seiner Milliardäre interessiert Wen die Zölle härter treffen - Deutschland oder die USA Ob eine weltweite Wirtschaftskrise droht

Handelskriegs- und Rezessionsängste haben zu einem historischen Crash an den Börsen geführt. Einen Tag später erholen sie sich wieder. Können Investoren und Anleger beruhigt sein? 08.04.2025

1. Warum haben sich die Börsen kurzzeitig erholt?

Die kurze Erleichterung an der Börse Dienstagmorgen sei vermutlich eine Reaktion auf Berichte gewesen, dass Verhandlungen zwischen Trump und einigen Ländern auf den Weg gebracht worden seien. Also, dass "Trump vielleicht doch im gewissen Sinne einlenken könne, weil die Reaktionen in den Finanzmärkten so heftig waren und sogar einige seiner Berater ihn in eine andere Richtung drängten".

Malmendier geht jedoch nicht davon aus, dass die Zölle für Trump vom Tisch sind. Im Gegenteil: Laut der Wirtschaftsweisen sitzt die Zollthematik offenbar so tief, dass Trump den Kurs vermutlich weiterfahren werde - dass von den Zöllen abgesehen wird: unwahrscheinlich.

Da sehe ich schon ein Konzept hinter, das nicht mal so schnell wieder komplett geändert wird. „ Ulrike Malmendier

Malmendier betont: "Ich glaube, da müssen wir uns weiterhin auf viel Unsicherheit einstellen."

Weltweit gibt es starke Kritik an der Zollpolitik von US-Präsident Trump. 08.04.2025

2. Interessiert Trump die Meinung seiner Milliardäre?

Malmendier mutmaßt, dass Trump die Aussagen von Milliardären wie etwa Bill Ackman, die die Zollpolitik des US-Präsidenten kritisieren , grundsätzlich verarbeite. Schließlich würde Trump auch sonst das Urteil dieser Personengruppe schätzen.

Danach gefragt, wie die offenbare Kritik von Elon Musk an den Zollplänen und die abwertenden Aussagen über Trumps Zoll-Mastermind die Beziehung zwischen dem Milliardär und dem US-Präsidenten beeinflussen könnte, verweist die Wirtschaftsweise auf anfängliche Bedenken:

Es wurde ja von Anfang an immer spekuliert, kann das sein, dass zwei so große Persönlichkeiten in einem Raum zusammen lange überleben können? „ Ulrike Malmendier

Gleichwohl ist sie der Auffassung, dass es bisher "sehr viel besser geklappt hat, als sich vielleicht viele gedacht haben". Die Wirtschaftsweise hofft, "dass die ökonomische Logik von dem, was Musk da zu kommunizieren versucht, was er in seinen Firmen, in den Märkten sieht, dass das bei Trump ankommt".

Landesweit gibt es Proteste gegen Trumps umwälzende Politik – wegen massiver Kürzungsprogramme, Sozialabbau und strikter Handelspolitik. 05.04.2025

3. Wen treffen die Zölle härter - uns oder die Amerikaner?

In erster Linie seien vor allem die Amerikaner und die amerikanische Wirtschaft negativ betroffen. Die Handelszölle treffen "die Amerikaner hart". Das habe bereits die erste Amtszeit gezeigt, in der Trump Politik mit Handelszöllen machte - wenn auch in einem viel geringeren Ausmaß als jetzt. In der Zeit habe man aber gesehen:

dass sich die Zollerhöhungen in den USA relativ schnell auf die Inflation übersetzt hätten - und daher von den Verbrauchern in den USA getragen wurden

dass nicht notwendigerweise neue Arbeitsplätze aus dem protektionistischen Ansatz resultierten - wie von Trump immer wieder angeführt

dass auch US-Unternehmen keine besonderen Vorteile von der wirtschaftspolitischen Maßnahme gehabt hätten

Gleichwohl sei Deutschland unter den Handelspartnern der USA aber sicherlich eines der Länder, das unter den Zöllen am meisten zu leiden habe , so die Wirtschaftsweise.

In der Tat trifft es Deutschland besonders hart. „ Ulrike Malmendier

Da Deutschland eine traditionell starke Industrienation sei, treffe es uns auch stärker als etwa unsere europäischen Nachbarn

Trumps Zollpolitik droht die Welt ins Chaos zu stürzen. Seine Importaufschläge betreffen in besonders hohem Maße die EU und China. 03.04.2025

4. Droht eine Weltwirtschaftskrise?

Dass wir auf eine Rezession zusteuern, wenn es so weitergehe, werde in den USA als immer sicherer eingestuft . "Alle volkswirtschaftlichen Abteilungen der diversen Banken und Investmentbanken stufen das Risiko praktisch täglich hoch."

Die Gefahr, dass sich das global ausweitet, eine globale Rezession wird, ist auch sehr groß, einfach weil die USA so eine starke Wirtschaftskraft ist. „ Ulrike Malmendier

Die Frage sei jedoch, ob die aktuelle Lage das Ausmaß der Finanzkrise ab 2008 oder der Weltwirtschaftskrise von rund Hundert Jahren annehmen könne. "Ich würde es nicht komplett ausschließen", sagt die Ökonomin. Dazu trage die ökonomische Situation der vergangenen Jahre (Stichwort Corona und Energiekrise ) bei.

Da jetzt das nächste große wirtschaftspolitische Krisenszenario draufzulegen, ist leider sehr ungünstig. „ Ulrike Malmendier