VDA-Chefin: EU muss "ihre eigenen Hausaufgaben machen"

Die Ankündigung neuer US-Strafzölle auf europäische Autos sorgt für Besorgnis. Besonders betroffen wären die deutschen Autobauer, da kein anderes Land so viele Neuwagen aus Deutschland importiert wie die USA. Mit einem Strafzoll von 25 Prozent stellt sich nun die Frage, ob ein profitabler Export überhaupt noch möglich ist.

US-Präsident Trump kündigt 25 Prozent Zusatzzölle auf Autoimporte an und verschärft den Handelsstreit mit der EU - besonders hart treffen könnte es die deutsche Autoindustrie.

Müller: Produktion zu Teilen bereits in den USA

Die Frage, ob der Export profitabel bleibe, hänge damit zusammen, inwiefern die Zölle an die Kunden weitergereicht würden. "Das wird Inflationswirkung haben, Kunden werden auch mehr zahlen müssen, das wird natürlich dazugehören." Aber jetzt zu sagen, wir verlagern einfach die Produktion, sei auch keine Antwort.

Gleichzeitig verwies Müller in diesem Zusammenhang darauf, dass deutsche Hersteller bereits seit Jahren in den Vereinigten Staaten produzierten. Insgesamt seien dort rund 140.000 Beschäftigte in der Automobilbranche tätig, die etwa 900.000 Fahrzeuge jährlich fertigten - ein großer Teil davon wiederum für den Export.