Adam Tooze ist einer der renommiertesten Wirtschaftshistoriker. Der Brite, der einen Teil seiner Kindheit in Deutschland verbrachte, lehrt an der Columbia University in New York. Im ZDFheute-Interview blickt er auf die aktuellen Zweifel an der Führungsrolle des US-Dollars - und berichtet vom "Schock", unter dem die Wissenschaftswelt in den USA steht.