Die Regierung setzt alles auf die Wirtschaft. Kommendes Jahr wird in der Türkei gewählt. Präsident Recep Tayyip Erdogan muss um seine Macht fürchten, will Wachstum um jeden Preis. Dabei folgt der Präsident seiner ganz eigenen Logik: Mit niedrigen Zinsen will er die Konjunktur am Laufen und die Beschäftigung hochhalten. Immer neue Rekorde bei den Exporten bestätigen ihn scheinbar in seinem Kurs.