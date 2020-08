Viele ausländische Investoren zogen daher in den vergangenen Monaten ihr Geld aus der türkischen Währung ab und verstärkten so den Abwärtstrend. Grund war unter anderem, dass die türkische Regierung versuchte, den Lira-Kurs zu stützen, indem sie eigene Währungsreserven auf den Markt warf. Um über 30 Milliarden Dollar soll das Devisenkonto des türkischen Staates allein in den vergangenen Wochen geschrumpft sein.