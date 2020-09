Die Bevölkerung sei zunächst noch skeptisch gewesen, erzählt Jaleleddine Henchiri, Präsident des Tourismusverbands auf Djerba. Schließlich habe sie jahrelang unter der schlechten Qualität des Wassers gelitten. Und der Unmut gegenüber den Touristen sei ebenfalls groß gewesen: "Wenn das Wasser zwischenzeitlich einmal abgestellt wurde, dann führte die lokale Bevölkerung das auch auf die Touristen und ihren intensiven Wasserverbrauch zurück", sagt Henchiri. Diese negative Stimmung habe sich dann auch auf die Qualität des Service in den Hotels ausgewirkt. "Das haben wir nun in den Griff bekommen." Weitere Meerwasserentsalzungsanlagen an der tunesischen Küste sind schon in Planung, etwa in Gabes, Sfax oder in Sousse.