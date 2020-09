Denn: In den Vereinigten Staaten fallen für rauchende Mitarbeiter bis zu 6.000 Dollar höhere Krankenkassenbeiträge pro Jahr an. Die amerikanische Arbeitsrechtlerin Karen Buesing erklärt: "Die Kosten für das Gesundheitssystem in den USA betragen rund 20 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, in anderen Ländern sind sie nur halb so hoch. Von diesen 20 Prozent fallen etwa Zwei Drittel der Ausgaben beim Arbeitgeber an."