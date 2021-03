Die Taxifahrer demonstrierten bis zuletzt laut hupend, in Wiesbaden, Düsseldorf und vor allem in Berlin, wo die Konkurrenz durch neue private Anbieter am größten ist. Der Markt ist hier mittlerweile etwa hälftig aufgeteilt. "Stoppt Uber! Stoppt Scheuer!"-Rufe. Die Taxibranche, zusätzlich geschwächt durch die Corona-Krise, fürchtet ein Massensterben. Der Taxikorso endet nicht von ungefähr vor der CDU-Zentrale in der Hauptstadt - die Fahrer beschimpfen die Union als Treiber der Gesetzesnovelle.