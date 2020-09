Die Deutsche Umwelthilfe fordert, Kaufprämien und Steuerförderung für Hybrid-Autos mit kombinierten Elektro- und Verbrennungsmotoren "sofort zu beenden". Hintergrund sind eigene Messungen im Straßenverkehr, die der Verein am Mittwoch präsentierte: Demnach stießen mehrere Hybrid-SUV deutlich mehr Kohlendioxid aus als angegeben. In einem Fall sei es das Siebenfache der amtlichen Werte, so der Verein