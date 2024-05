EM 2024 in Deutschland: Alle feiern - die UEFA macht Kasse?

Die UEFA ist Ausrichter der Fußballeuropameisterschaft. Das Turnier findet in Deutschland statt. Es geht um Spiel, Sport und Leidenschaft. Und es geht um jede Menge Geld.

Für die UEFA ist das Fußballturnier ein Riesengeschäft: Sie rechnet mit einem Umsatz von mehr als zwei Milliarden Euro und einem Gewinn von über einer Milliarde Euro. "Dass die UEFA damit Geld verdient, ist auch in Ordnung", sagt Bernd Neuendorf, der Präsident des Deutschen Fußballbundes. Aber nicht alle sehen das so.

Recherchen: EM kostet Bund, Länder und Städte 650 Millionen Euro

Auch in München finden Spiele der Fußball-EM 2024 statt. Um die Sicherheitsrisiken bei einer solchen Großveranstaltung zu minimieren, probte die Polizei bereits den Ernstfall.

Besonders hart trifft es die zehn deutschen Städte, in denen die Spiele stattfinden. Darunter ist auch Dortmund. Die Ruhrgebietsstadt rechnet mit Kosten von über 24 Millionen Euro. Wofür die Städte zahlen müssen, das legt die UEFA fest.

EM-Ausrichterstädte zu Fan-Festen verpflichtet

Das nicht öffentlich zugängliche Dokument liegt dem ZDF und dem "Spiegel" vor. Manches sind Kleinigkeiten, wie beispielsweise der Wunsch der UEFA, dass in jeder Umkleide mindestens zwei Haartrockner hängen müssen, andere Wünsche gehen indes richtig ins Geld.

Die EM-Ausrichterstädte sind beispielsweise verpflichtet, die Fan-Feste zu organisieren. Das sind öffentliche Veranstaltungen meist in der Nähe der Stadien, wo die Fans feiern sollen. Allein dafür zahlen die Städte nach Berechnungen von ZDF und Spiegel etwa 260 Millionen Euro. An diesen Kosten beteiligt sich die UEFA nicht.

UEFA will Demo-Verbote und Steuerbefreiungen

Sportsoziologe: UEFA praktiziert "milde Form der Erpressung"

Geschäftsführer EURO 2024 GmbH: Verträge mit UEFA partnerschaftlich

Das sieht auch der Schweizer Co-Geschäftsführer Andreas Mex Schär so. Die Verträge seien partnerschaftlich und das sei alles ein "give and take, weil sonst funktioniert es gar nicht".