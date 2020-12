Die Menschheit muss laut einem Bericht der Vereinten Nationen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung neue Wege einschlagen. Kein Land habe bislang eine hohe Stufe der menschlichen Entwicklung erreicht, ohne die Umwelt zu belasten. Das teilte das Entwicklungsprogramm UNDP bei der Vorstellung des Index der menschlichen Entwicklung in New York mit.