An der Amsterdamer Börse startet der weltgrößte Musikverlag Universal Music mit einem Plus von 37 Prozent - damit war die Plattenfirma hinter Künstlern wie Lady Gaga, Taylor Swift, Helene Fischer, Metallica, Rolling Stones und The Weeknd fast 47 Milliarden Euro wert. Bereits im Juni 2020 kehrte der kleinere Konkurrent Warner Music an die Börse zurück und wurde mit 12,8 Milliarden Euro bewertet.