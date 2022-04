"Die Hälfte der Unternehmen, die von dort Vorprodukte beziehen, überlegen derzeit, wie man die Lieferketten in Richtung Europa verändern könnte", sagt Alexander Kritikos, Ökonom am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW). Man sieht also die Kosten nicht mehr unbedingt unabhängig von der Moral. "Geopolitische Risiken fließen inzwischen in die Bewertung ein."