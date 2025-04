Ostdeutsche Unternehmen haben klare Erwartungen an die neue Regierung, denn durch steigende Energiepreise und Importen aus China ist der Wettbewerbsdruck hoch.

Schrauben, Gewinde und Bolzen sind das Geschäft von Eckhard Schmidt. Seine Firma fertigt mit 300 Mitarbeitern Befestigungen für Windräder und Eisenbahnschwellen. 40 Prozent der Produkte gehen aus Sachsen-Anhalt in den Export. Anfang der 1990er Jahre von der Treuhand übernommen, macht das Schraubenwerk Zerbst heute 100 Millionen Euro Jahresumsatz, hat Kunden, aber auch Konkurrenten in aller Welt.

Schmerzpunkt Bürokratie: Fünf Mitarbeiter für Berichte und Protokolle

Den größten Wettbewerbsnachteil sieht Geschäftsführer Schmidt in der deutschen und europäischen Bürokratie. Allein fünf Mitarbeiter seien mit Berichten, Protokollen und Bewertungen beschäftigt, die im Vertrieb, im Einkauf, im Arbeitsschutz und Umweltschutz nötig sind.

Hohe Energiekosten nach russischem Gasstopp

50 Kilometer südöstlich von Zerbst steht das Stickstoffwerk Piesteritz in Wittenberg. Aus Erdgas werden hier etwa Harnstoff und Agrar-Dünger hergestellt. Das Aus von günstigem russischen Gas belastet die Produktion schon seit drei Jahren.

Ökonom: Andere Bedingungen für Unternehmen im Osten

Hohe Gaskosten einerseits. Andererseits kommt aus Russland und Weißrussland billiger Dünger auf den Markt. Die EU müsste darauf endlich Zölle verhängen, fordert SKW-Geschäftsführer Carsten Franzke. Von der neuen Bundesregierung fordert Franzke, die Energiepreise in Deutschland und deren Nebenkosten zu verringern.

"Uns steht in der Chemie - nicht nur in Piesteritz - das Wasser bis zur Nase. Wenn man die Gasspeicherumlage abschafft, kommt genau die Situation, dass wir wieder atmen können", sagt Geschäftsführer Franzke.

Bürokratie, hohe Energiepreise und der Fachkräftemangel belasten die ostdeutsche Wirtschaft besonders, sagt Professor Andreas Knabe, Wirtschaftswissenschaftler an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

Das liegt daran, dass die Unternehmensstruktur im Osten kleinteiliger ist, dass wir andere Branchen in den neuen Bundesländern sehen, die weniger wertschöpfungsintensiv sind und dass die Erwerbsbevölkerung älter ist.

Bildung und Fachkräfte

Zusätzlich sollte die kommende Bundesregierung das Thema Fachkräftesicherung in den neuen Bundesländern beachten. "Die Bevölkerung schrumpft schneller und altert schneller als in den alten Bundesländern", so der Wirtschaftswissenschaftler.