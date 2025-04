Tech-Gigant: 50 Jahre Microsoft - Erfolge und Fehltritte

Im Computer-Universum kommt niemand an Microsoft vorbei. Über 70 Prozent aller Personal Computer laufen unter dem Betriebssystem Windows. Die Bürosoftware Office zählt über eine Milliarde Nutzer weltweit. Selbst bei Kommunikationsprogrammen hat der Tech-Riese aus den USA mit Microsoft Teams seine Herausforderer weitgehend abgehängt. Und dank einer Kooperation mit OpenAI sitzt Microsoft auch bei Künstlicher Intelligenz in der ersten Reihe. Doch in der 50-jährigen Geschichte von Microsoft passierten auch Fehler.