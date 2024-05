Streifen-Streit mit Nike: Adidas muss Niederlage einstecken

Dürfen auf einer Nike-Hose Streifen in einer bestimmten Form angeordnet sein? Wenn ja, wie viele? Mit dieser Frage hat sich das Oberlandesgericht Düsseldorf in einem von Nike eingeleiteten Berufungsverfahren erneut befasst. Heute hat das Gericht entschieden:

Adidas und Nike: Nicht der erste Streit

Hintergrund des aktuellen Streits sind die drei parallel angeordneten Streifen, das bekannte Markenzeichen von Adidas. Weil einige Nike-Hosen eine angeblich zu große Ähnlichkeit mit dem eigenen Design aufwiesen, sah sich das Unternehmen aus Herzogenaurach im Jahr 2022 in seinen Markenrechten verletzt.

Das Landgericht Düsseldorf untersagte Nike daraufhin zunächst per Beschluss, fünf bestimmte Hosen in Deutschland anzubieten. Das US-Unternehmen legte Widerspruch ein. Ein Jahr später, im September 2023, bestätigte das Landgericht die Entscheidung. Nike ging in Berufung gegen das Urteil - nun hat das Gericht klargestellt: ….