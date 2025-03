Adidas will Nike einholen - und streicht Stellen

Adidas will Weltmarktführer Nike in diesem Jahr Marktanteile abnehmen und den Gewinn weiter ausbauen. Während Nike mit schrumpfenden Umsätzen kämpft, stellte der fränkische Sportartikelkonzern nun - bereinigt um die inzwischen verkauften "Yeezy"-Restbestände - Umsatzzuwächse von mindestens zehn Prozent für das laufende Jahr in Aussicht. Vorstandschef Björn Gulden sagte auf der Bilanzpressekonferenz in Herzogenaurach: