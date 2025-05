Aldi und Lidl kündigen "historische" Preissenkungen an

Die beiden Discounter Aldi und Lidl haben angekündigt, Preise für viele Produkte günstiger machen zu wollen. In ihren Begründungen klingen sie dabei auffallend ähnlich und sprechen von "Entlastungen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten" oder "der anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen Lage in Deutschland".

Es wirkt, als wollten sich die beiden Supermärkte in ihrer Außenwahrnehmung ein Preisduell liefern, gaben sie doch am Samstag nacheinander ihre Mitteilungen heraus. Während Lidl von 500 im Preis gesenkten Produkten und "der größten Preissenkung seiner Geschichte" spricht, plant Aldi angeblich einen "weiteren, historischen Schritt, um Kundinnen und Kunden zu entlasten" - und will bereits rund 1.000 Artikel im Preis reduziert haben.

Aldi: Preisführerschaft als Grundprinzip

"Wir setzen seit jeher die Preise im Lebensmitteleinzelhandel und haben alleine in diesem Jahr bereits rund 1.000 Artikel dauerhaft im Preis reduziert", wird Felix Rottmann, Aldi Nord Deutschlandchef in einer Mitteilung zitiert. Preisführerschaft sei das Grundprinzip von Aldi.

Gerade in den "aktuell für die Menschen auf so vielen Ebenen fordernden Zeiten ist es unsere Aufgabe, für Stabilität zu sorgen, indem sich in unserer Gesellschaft alle etwas Gutes leisten können", sagte Swen Gallina, Sprecher des Verwaltungsrats Aldi Süd Deutschland laut Mitteilung. Das solle unabhängig von Einkommen, Beruf oder individueller Lebenssituation gelten. Darauf, wie Aldi bei knappen Margen im Lebensmitteleinzelhandel in der Lage ist, Preise zu reduzieren, ging der Discounter nicht ein.