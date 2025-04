US-Zölle: Apple ist nicht mehr wertvollstes Unternehmen

Der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Zollkrieg kostet Apple den Titel als weltweit wertvollster Börsenwert. Die in Deutschland notierten Aktien des iPhone-Anbieters fielen an diesem Mittwoch zeitweise um knapp acht Prozent. An der Wall Street lag der Börsenwert des Konzerns zuletzt bei 2,592 Billionen Dollar und damit unter dem des Software-Konzerns Microsoft, der 2,635 Billionen Dollar erreichte.

Auch viele andere Aktien geben nach

Apple ist einer der Hauptleidtragenden der steigenden US-Zölle auf chinesische Einfuhren, weil praktisch alle iPhones in der Volksrepublik produziert werden. Aus diesem Grund sind Apple-Titel in den vergangenen Wochen um mehr als 20 Prozent abgerutscht. Die Kursverluste anderer US-Technologiekonzerne wie des Online-Händlers Amazon, der Google-Mutter Alphabet oder des Facebook-Betreibers Meta fielen etwa halb so hoch aus. Microsoft-Papiere gaben sogar nur um etwa fünf Prozent nach.

Im Sog von Apple mussten auch zahlreiche Zulieferer des Konzerns Federn lassen: So gaben die Aktien von Foxconn, des wichtigsten iPhone-Fertigers, in den vergangenen fünf Tagen an der Börse Taipeh fast 20 Prozent nach und notierten am Mittwoch mit 112,50 Taiwan-Dollar auf einem 13-Monats-Tief. Pegatron Luxshare und Quanta büßten in diesem Zeitraum bis zu 30 Prozent ein.