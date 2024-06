WWDC: Warum Apples KI-Pläne nicht alle begeistern

Ein prominenter Kopf aus der Tech-Welt zeigte sich zudem über Apples Partnerschaft mit KI-Vorreiter OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT , erzürnt: Elon Musk , Chef des Elektroautobauers Tesla und der Weltraumfirma SpaceX will die Nutzung von Apple-Geräte in seinen Unternehmen verbieten, sollte ChatGPT in die Betriebssysteme von Apple-Geräten integriert werden. Musk arbeitet mit seiner Firma xAI an der Entwicklung einer eigenen KI.