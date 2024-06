Apple übersteigt Markenwert von einer Billion Dollar

Der Markenwert von Apple hat einer Studie zufolge die Schwelle von einer Billion Dollar überschritten. Dies sei ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und weltweit einzigartig, hieß es in der am Mittwoch veröffentlichten "BrandZ"-Rangliste der Marktforschungsfirma Kantar. Der Senkrechtstarter des Jahres sei Nvidia mit einem Plus von knapp 180 Prozent auf 202 Milliarden Dollar. Damit springe der Chip-Konzern 18 Plätze nach oben auf Rang sechs.