Arbeitsmarkt: 3,2 Millionen Menschen in "Stiller Reserve"

Neun Jahre nach Flüchtlingskrise : Warum geflüchtete Frauen selten Arbeit finden

Nur ein Drittel der geflüchteten Frauen aus der Flüchtlingskrise 2015/16 hat mittlerweile einen Job in Deutschland gefunden. Warum scheitern sie so oft am deutschen Arbeitsmarkt?

von Alina Reissenberger