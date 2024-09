US-Störfall-AKW soll Strom für Microsoft liefern

Das vor fünf Jahren abgeschaltete Atomkraftwerk Three Mile Island, Ort des schwerwiegendsten Atomunfalls in der Geschichte der USA , soll auf Wunsch des Microsoft-Konzerns wieder in Betrieb genommen werden und Strom für Rechenzentren liefern. Es wäre das erste Mal, dass ein stillgelegtes Atomkraftwerk in den USA wieder ans Netz geht.