Tarifstreit mit Lokführern: Was auf Bahnfahrer zukommt

Viele Fahrgäste dürften sich noch erinnern: Gerade mal drei Monate ist es her, dass sich Deutsche Bahn und Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) auf einen Tarifkompromiss geeinigt haben. Nun müssen Kundinnen und Kunden wieder bangen, ob ihre Züge fahren. An diesem Donnerstag beginnt der nächste Tarifstreit bei der Bahn, dieses Mal mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) unter ihrem Chef Claus Weselsky

Drohen bald schon wieder Streiks bei der Bahn?

Flo stellt einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn eure Fragen. 04.09.2023 | 16:14 min

Was fordern die Lokführer?

Die Deutsche Bahn erhöht die Ticketpreise für den Fernverkehr um etwa 4,9 Prozent. Die neuen Tarife gelten ab dem 10. Dezember, gestiegene Kosten seien der Grund für die Teuerung. 10.10.2023 | 0:17 min

Gibt es weitere Knackpunkte in dem Tarifstreit?

Bei den rund 300 Betrieben der Deutschen Bahn ist das in der Regel die EVG. In lediglich 18 Bahn-Unternehmen kommen derzeit die GDL-Verträge zur Anwendung. Doch aus Sicht der Lokführer-Gewerkschaft gibt es kein gesichertes Feststellungsverfahren der Mitgliederzahl in den jeweiligen Betrieben.

Sie klagt deshalb in mehreren Verfahren gegen die Festlegungen des Konzerns, bei einigen bereits in letzter Instanz vor dem Bundesarbeitsgericht. Die GDL ist deshalb darum bemüht, ihren Einflussbereich bei der Bahn auszuweiten. In dieser Tarifrunde will sie auch für die Beschäftigten der Infrastruktursparte verhandeln. Die Bahn lehnt das ab. Bislang hat die GDL dort keine eigenen Tarifverträge.