Zum Auftakt der Tarifrunde: Bahn legt Angebot vor

In der aktuellen Tarifrunde streben die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) eine schnelle Einigung ohne Streiks an. Die Bahn lege gleich zum Auftakt der Gespräche ein Angebot vor, wie Personalvorstand Martin Seiler am Dienstag mitteilte. Man wolle damit ein Signal setzen für eine zügige Lösung. Sowohl Mitarbeiter wie auch das Unternehmen wollten Klarheit.