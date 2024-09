Unicredit-Pläne für Übernahme: Poker um die Commerzbank

Die italienische Großbank Unicredit überraschte kürzlich mit der Bekanntgabe einer Beteiligung von neun Prozent an der Commerzbank. Sie steigt damit zum zweitgrößten Aktionär der Commerzbank auf. In der Finanzkrise 2008 musste die Nummer zwei unter den deutschen Privatbanken noch vom Staat gerettet werden, der Bund übernahm Commerzbank-Anteile und wurde so Hauptaktionär. Danach ging die Bank durch turbulente schwierige Jahre, inklusive wechselndem Management. Immer wieder stand sie als Übernahmekandidat im Fokus. 2019 strebte die Deutsche Bank eine Übernahme an, die Gespräche scheiterten aber. Die Zinswende bescherte der Commerzbank aber zuletzt wieder Rekordgewinne, Anfang 2023 kehrte sie sogar wieder zurück in den Dax.



Der Bund will sich schrittweise von seinen 16 Prozent Commerzbank-Anteilen trennen und verkaufte vergangene Woche einen ersten größeren Block von 4,5 Prozent. Überraschend gab die italienische Unicredit-Bank bekannt, das Aktienpaket von 4,5 Prozent meistbietend erworben, und darüber hinaus bereits weitere 4,5 Prozent am Markt eingesammelt zu haben. Unicredit-Chef Andrea Orcel kündigte an, Commerzbank-Anteile weiter aufstocken zu wollen. Orcel war bereits vor 20 Jahren an der (teuren) Übernahme der Bayerischen HypoVereinsbank durch die italienische Unicredit beteiligt.