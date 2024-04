Bayer-Aktie: Chemieriese hofft auf Ende der Talfahrt

Man muss schon lange zurückschauen, um herauszufinden, wann die Aktie des einstigen Chemieriesen Bayer AG zuletzt so billig war wie jetzt. Es war Anfang der 2000er-Jahre. Als nach den Anschlägen in den USA vom 11. September 2001 die Aktienmärkte zusammenbrachen, da traf es auch die Bayer-Aktie, die in den Folgejahren auf 10 Euro abstürzte. Bis 2015 legte das Papier dann deutlich zu und kletterte auf mehr als 140 Euro.