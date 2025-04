Bayer-Hauptversammlung: Absturz einer früheren Konzern-"Ikone"

Eine einheitliche Linie in die Rechtsprechung zu bringen, dürfte schwierig sein, sagt Professorin Susanne Gössl vom Institut für Internationales Privatrecht an der Uni Bonn. "Die einzelnen Bundesstaaten haben eine höhere Macht in den USA, vergleichbar mit den verschiedenen Staaten in der EU . Außerdem sind die Entscheidungen ganz individuell von der Jury abhängig."