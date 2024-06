EU-Urteil im Markenstreit: "Big Mac"-Schlappe für McDonald‘s

Es ist eine David-gegen-Goliath-Geschichte, die heute vor dem Gericht der Europäischen Union in Luxemburg zu einem Urteil geführt hat: Die Fast-Food-Kette Supermac's, tätig in Irland und Nordirland, hatte den Schneid, dem großen amerikanischen Fast-Food-Konzern McDonald's die EU-Markenrechte an dessen Aushängeprodukt "Big Mac" - einem doppelt mit Rindfleischbuletten belegten Burger - streitig zu machen.