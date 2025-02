Birkenstock sind keine Kunst - BGH urteilt zu Urheberrecht

Birkenstock-Sandalen sind keine Kunst - wenn es nach einem neuen Urteil des Bundesgerichtshof (BGH) geht. Sie genießen damit nicht den weitreichenden Schutz des Urheberrechts, wie der BGH in Karlsruhe entschied. Die Konkurrenten, gegen die Birkenstock geklagt hatte, dürfen ihre Schuhe weiter verkaufen. (Az. I ZR 16/24 u.a.)

Es ging um vier Modelle, drei Sandalen und einen Clog. Tchibo, das dänische Modeunternehmen Bestseller und shoe.com, eine Tochter der Wortmann-Gruppe, boten ähnliche Schuhe an. Birkenstock zog vor Gericht, um zu erreichen, dass diese Schuhe nicht mehr verkauft, sondern zurückgezogen und vernichtet werden.

Designschutz reicht nur bis zu 25 Jahre nach Eintragung

Birkenstock berief sich dabei auf das Urheberrecht. Werke der angewandten Kunst - also Alltagsgegenstände, die als Kunst gelten - sind bis zu 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers geschützt. Der Designschutz reicht dagegen nur bis zu 25 Jahre nach Eintragung.

Erfunden hat die Gesundheitssandalen Karl Birkenstock in den Sechziger Jahren. Inzwischen gehört das Unternehmen Birkenstock zum französischen Luxusgüterkonzern LVMH.

Birkenstock-Klage auch von Oberlandesgericht Köln erfolglos

Schon vor dem Oberlandesgericht (OLG) Köln hatte die Klage im Januar 2024 keinen Erfolg. Die Revisionen gegen das Kölner Urteil wurden nun vom BGH zurückgewiesen. Er fand keine Rechtsfehler in der Entscheidung des OLG.

Ein Werk der angewandten Kunst muss eine persönliche geistige Schöpfung sein, wie der Vorsitzende Richter Thomas Koch am BGH ausführte. Bei Birkenstock-Sandalen fehle es an freiem, kreativen Schaffen und einer entsprechenden "Gestaltungshöhe". Vielmehr sei das Design der Sandalen auch durch technische Erfordernisse und andere Zwänge der Gestaltung mitbestimmt, so der BGH.