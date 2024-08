Boeing: Absturz eines Giganten?

Wie dramatisch diese Firmenkultur sein kann, zeigt der Fall des früheren Qualitätsbeauftragten bei Boeing, John Barnett . 30 Jahre lang hat Barnett bei Boeing gearbeitet und war unter anderem am Bau des Langstreckenflugzeugs Boeing 787 Dreamliner beteiligt. Im März wurde Barnett tot auf dem Parkplatz eines Hotels in Charleston in den USA aufgefunden. Er war dort, um bei einer Anhörung vor Gericht gegen Boing auszusagen.