Boeing-737-Maschinen: Probleme mit Sauerstoffmasken

Die FAA ordnete an, dass in 2.612 in den USA registrierten Maschinen der Typen 737-8, -9, -8200, -700, -800 und -900ER die Anbringung der Sauerstoffgeneratoren kontrolliert wird. Die FAA ging allerdings nicht so weit, ein vorläufiges Flugverbot für die betroffenen Maschinen zu verhängen.