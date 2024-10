Tarifstreit: Boeing bietet Arbeitern 35 Prozent mehr Lohn

Im Streik zehntausender Arbeiter bei Boeing zeichnet sich nach mehr als einem Monat eine Lösung ab. Der kriselnde Flugzeugbauer bietet nun unter anderem eine Einkommenserhöhung von 35 Prozent über eine Laufzeit von vier Jahren. Die Gewerkschaft IAM will ihre rund 33.000 Mitglieder am kommenden Mittwoch über den Vorschlag abstimmen lassen. Auf der Plattform X teilte IAM mit, das nun ausgehandelte Angebot sei es "wert, in Betracht gezogen zu werden".