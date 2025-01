Boschs Gewinneinbruch: Wirtschaft drängt Politik zum Handeln

Am Dienstag schlagen die Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie Alarm: In einer Umfrage gibt fast die Hälfte von ihnen an, in diesem Jahr Personal abbauen zu wollen. Am Mittwoch dann korrigiert die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für 2025 nach unten . Und am Donnerstag wird bekannt, dass die Wirtschaft im letzten Quartal 2024 stärker geschrumpft ist als bislang angenommen.