Commerbank: Übernahmekampf gegen Unicredit

Ein bemerkenswerter Einklang, so nennt es der Gewerkschafter. Er erinnert zudem an die jüngste Bemerkung des neuen Finanzministers Lars Klingbeil (SPD): "Wir setzen auf die Eigenständigkeit der Commerzbank." Der Bund ist mit zwölf Prozent immer noch einflussreicher Großaktionär bei der Commerzbank. Es scheint also, als seien die Reihen geschlossen.