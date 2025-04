Commerzbank: Kartellamt erlaubt Unicredit Anteilskauf

Die Unicredit kommt bei einer möglichen Übernahme der Commerzbank voran: Das Bundeskartellamt genehmigt eine Beteiligung der italienischen Bank von 29,99 Prozent an dem Frankfurter Geldhaus. Kartellamtchef Andreas Mundt sagte laut Mitteilung:

Schon durch den angemeldeten Minderheitserwerb kommt es zu einer Stärkung der Marktposition der Unicredit im Privat- und Firmenkundengeschäft in Deutschland.

Allerdings seien "in allen Bereichen weitere bedeutende Wettbewerber tätig". Daher habe die Behörde das Vorhaben freigegeben.

Porsche hat angekündigt, in den kommenden Jahren 1.900 Stellen zu streichen, die Commerzbank möchte 3.900 Arbeitsplätze abbauen. Frank Bethmann zu den Auswirkungen.

Unicredit arbeitet auf Commerzbank-Übernahme hin

Bundesregierung gegen "feindliche Übernahmen"

Eine Entscheidung, ob die Unicredit mit der Commerzbank zusammengehen will, werde aber wohl nicht mehr dieses Jahr fallen, hatte die Unicredit im März erklärt. So setzt Orcel auf Gespräche mit der neuen Bundesregierung. Der Bund hält noch gut zwölf Prozent an dem Institut.