Continental-Hauptversammlung: Radikale Rückbesinnung auf Reifen

Aus diesen Hufpuffern entwickelte sich erst das globale Reifengeschäft, mit dem "Conti" so erfolgreich wurde. Ein Erfolg, der das Unternehmen immer größer machte - auch in anderen Bereichen.

Continental - ein gewachsener Gemischtwarenladen

Autokrise auch Krise für Zulieferer wie "Conti"

Doch damit nicht genug: Auch von der Kunststofftechniksparte ContiTech, die sowieso immer ein wenig nebenher lief, will man sich trennen. Am besten durch Verkauf. Übrig bleibt so nur noch das ursprüngliche Kerngeschäft: Reifen.

Börsengang als Befreiungsschlag für den Konzern?

Rückbesinnung auf Kerngeschäft im Trend

Zudem scheint Continental einem Trend zu folgen: Die Zeit der der sogenannten "One-Stop-Shops", die alles aus einer Hand anbieten, scheint vorbei zu sein. Das Reifengeschäft, das eigentlich immer gut lief, soll Continental nun also quasi zurück in die Zukunft führen.

Leicht abgewandelt könnte man sagen: der Schuster bleibt bei seinen Reifen. Radikaler könnte eine Rückbesinnung kaum sein. In jedem Fall lässt sich auch an dieser Geschichte exemplarisch ablesen, in welch enormen Wirren die deutsche Wirtschaft aktuell steckt. Doch wer ein Pferd in seinem Logo trägt, dem bleibt fast nichts anderes übrig, als sich dagegen aufzubäumen.