Covestro: Schluckt ein arabischer Ölmulti den Chemiekonzern?

12 Milliarden Euro geboten : Schluckt ein arabischer Ölmulti Covestro?

von Klaus Weber 25.06.2024 | 17:31 |

In der Chemieindustrie wird viel geklagt. Dennoch will ein Konzern aus Abu Dhabi den Kunststoffhersteller aus Leverkusen kaufen. Was bedeutet das für Deutschland? Wer ist Covestro?